0
0
105
НОВОСТИ

Порошенко приехал на допрос по делу о государственной измене

14:32 24.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пётр Порошенко прибыл на допрос по делу о государственной измене. Бывший президент Украины находится в Госбюро расследований.

Как отмечает украинская пресса, возле здания собрались сторонники и противники политика. Один из активистов принёс золотой унитаз, символизирующий коррупцию в стране. Люди, поддерживающие Порошенко, вытолкали мужчину на проезжую часть и разбили унитаз.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 24.01.2020
США пытаются препятствовать сближению Германии и России - Тиль Швайгер
0
51
15:12 24.01.2020
Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
0
87
15:00 24.01.2020
Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Россией связан с прежним кабмином РФ
0
110
14:55 24.01.2020
С начала года в Московский инновационный кластер вошли еще семь научно-производственных предприятий
0
105
14:12 24.01.2020
Личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс - Песков
0
165
14:00 24.01.2020
Высший уровень угрозы здоровью объявлен в Пекине из-за коронавируса
0
185
13:32 24.01.2020
На выплаты к юбилею Победы потребуется выделить 60 млрд рублей - Топилин
0
194
13:20 24.01.2020
Голосование граждан по поправкам в Конституцию РФ не будет простой формальностью - Песков
0
204
13:05 24.01.2020
Литва осуждает участвовавших в холокосте литовцев и гордится спасавшими евреев - премьер
0
224
13:00 24.01.2020
Прокуратура Болгарии начала расследование против двух дипломатов из РФ по делу о шпионаже
0
232

Возврат к списку