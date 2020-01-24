Порошенко приехал на допрос по делу о государственной измене

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пётр Порошенко прибыл на допрос по делу о государственной измене. Бывший президент Украины находится в Госбюро расследований.

Как отмечает украинская пресса, возле здания собрались сторонники и противники политика. Один из активистов принёс золотой унитаз, символизирующий коррупцию в стране. Люди, поддерживающие Порошенко, вытолкали мужчину на проезжую часть и разбили унитаз. Говорит Москва