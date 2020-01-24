Порошенко приехал на допрос по делу о государственной измене
14:32 24.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пётр Порошенко прибыл на допрос по делу о государственной измене. Бывший президент Украины находится в Госбюро расследований.
Как отмечает украинская пресса, возле здания собрались сторонники и противники политика. Один из активистов принёс золотой унитаз, символизирующий коррупцию в стране. Люди, поддерживающие Порошенко, вытолкали мужчину на проезжую часть и разбили унитаз. Говорит Москва
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