15:12 Источник: Эхо Москвы

Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов. Она не уточнила, о каком количестве сотрудников идет речь. Голикова отметила, что услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд, в первую очередь, должны быть удобны гражданам.

Вице-премьер представила сегодня коллективу нового руководителя ПФР, Максима Топилина, до этого возглавлявшего Минтруд. Эхо Москвы