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НОВОСТИ

Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен

15:12 24.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов. Она не уточнила, о каком количестве сотрудников идет речь. Голикова отметила, что услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд, в первую очередь, должны быть удобны гражданам.

Вице-премьер представила сегодня коллективу нового руководителя ПФР, Максима Топилина, до этого возглавлявшего Минтруд.  Эхо Москвы

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