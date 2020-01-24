Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
15:12 24.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов. Она не уточнила, о каком количестве сотрудников идет речь. Голикова отметила, что услуги, которые предоставляет Пенсионный фонд, в первую очередь, должны быть удобны гражданам.
Вице-премьер представила сегодня коллективу нового руководителя ПФР, Максима Топилина, до этого возглавлявшего Минтруд. Эхо Москвы
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