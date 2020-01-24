Россиянка Александра Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александра Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону. Российская спортсменка потерпела поражение от китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Судьба матча решалась на тай-брейке, в ходе которого были сыграны четыре партии. Таким образом, Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира.

Призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. По правилам, победительница в случае тай-брейка получает 55% от этой суммы. Говорит Москва