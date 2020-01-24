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Россиянка Александра Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону

16:00 24.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александра Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону. Российская спортсменка потерпела поражение от китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Судьба матча решалась на тай-брейке, в ходе которого были сыграны четыре партии. Таким образом, Вэньцзюнь сохранила звание чемпионки мира.

Призовой фонд матча составляет 500 тысяч евро. По правилам, победительница в случае тай-брейка получает 55% от этой суммы.  Говорит Москва

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