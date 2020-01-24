На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь, несколько человек погибли - полиция

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден- Вюртемберг) на юго-западе Германии, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в "Твиттере" местной полиции.

Изначально издание "Фокус-онлайн" сообщало о шести погибших. Инцидент произошел около 12:45 (14:45 мск).

В полиции отметили, что стрелок задержан. На месте работают полицейские и спасатели. По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.