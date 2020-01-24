На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь, несколько человек погибли - полиция
17:12 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный открыл огонь в кафе в общине Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден- Вюртемберг) на юго-западе Германии, погибли несколько человек, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в "Твиттере" местной полиции.
Изначально издание "Фокус-онлайн" сообщало о шести погибших. Инцидент произошел около 12:45 (14:45 мск).
В полиции отметили, что стрелок задержан. На месте работают полицейские и спасатели. По предварительным данным полиции, конфликт, приведший к случившемуся, произошел на бытовой почве.
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