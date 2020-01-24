За 6 дней Китай построит больницу для зараженных коронавирусом - СМИ
18:15 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост".
"Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", - приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.
Как сообщает издание, медицинское учреждение на 1 тыс. коек будет возведено в западном районе города Ухань (центральная провинция Хубэй). Его площадь составит около 25 тыс. кв. м, что сравнимо с размерами больницы, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения атипичной пневмонии.
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