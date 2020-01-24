За 6 дней Китай построит больницу для зараженных коронавирусом - СМИ

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост".

"Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", - приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.

Как сообщает издание, медицинское учреждение на 1 тыс. коек будет возведено в западном районе города Ухань (центральная провинция Хубэй). Его площадь составит около 25 тыс. кв. м, что сравнимо с размерами больницы, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения атипичной пневмонии.