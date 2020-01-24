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Из-за землетрясения в Турции получили ранения два человека, россиян среди пострадавших нет

22:45 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два человека получили ранения в пятницу в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Мы находимся в контакте с органами власти и спасательными службами во всех провинциях. Пока информации о погибших нет, есть информация о двух раненых. В городе Сивридже разрушены 4-5 зданий", - приводит слова главы МВД телеканал Эн-ти-ви.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 (время совпадает с мск) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Граждане России не пострадали в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщила в пятницу корр. ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

"По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. Посольство следит за ситуацией", - сказала она.

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