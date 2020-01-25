Владислав Сурков ушел с государственной службы - СМИ
10:30 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Об этом в субботу в своем телеграм-канале сообщил российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы", - говорится в сообщении.
Политолог также добавил, что о дальнейших планах и причинах ухода сам Сурков сообщит позднее. Кремль пока не сообщал об уходе Суркова с поста помощника президента.
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комментарии(1)
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Александр Жмыриков 10:38 25.01.2020
Попутного ему ветра.
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