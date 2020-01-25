Песков: Никаких указов об отставке Суркова нет
12:15 25.01.2020 Источник: Интерфакс
В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.
"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".
Политика России на украинском направлении не менялась. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".
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