Песков: Никаких указов об отставке Суркова нет

12:15 Источник: Интерфакс

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

Политика России на украинском направлении не менялась. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".