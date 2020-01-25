0
0
114
НОВОСТИ

Песков: Никаких указов об отставке Суркова нет

12:15 25.01.2020 Источник: Интерфакс

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу".

Политика России на украинском направлении не менялась. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:10 25.01.2020
МИД Ирана обвинил власти США в нарушении прав человека
0
23
12:45 25.01.2020
Человек, который по ошибке сбил украинский "Боинг" в Иране, сидит в тюрьме - СМИ
0
69
12:00 25.01.2020
Пентагон заключил контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием
0
141
11:00 25.01.2020
Случаев "Уханьской" пневмонии в России не зафиксировано - Роспотребнадзор
0
206
10:30 25.01.2020
Владислав Сурков ушел с государственной службы - СМИ
0
288
10:15 25.01.2020
Погода 25 января: Синоптики прогнозируют небольшой "плюс" и мокрый снег
0
250
10:00 25.01.2020
От "Уханьской" пневмонии в Китае умер один из врачей
0
241
09:45 25.01.2020
Глава Госдепа США вышел из себя после очередного вопроса СМИ об Украине
0
339
09:15 25.01.2020
"Уханьская" пневмония добралась до Франции и Австралии
0
261
09:00 25.01.2020
Землетрясение в Турции унесло не менее 20-ти жизней
0
269

Возврат к списку