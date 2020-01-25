Человек, который по ошибке сбил украинский "Боинг" в Иране, сидит в тюрьме - СМИ

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человек, действия которого привели к тому, что иранскими ВС 8 января был по ошибке сбит украинский самолет, находится в тюрьме. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - цитирует его агентство ИСНА.