Московских первоклассников учат играть в шахматы 

16:20

Ученики столичных школ учатся основам игры в шахматы уже с 1 класса, причем, часть учеников первые навыки получают еще в дошкольных учреждениях Москвы. «В московских школах реализуется прекрасная возможность, когда можно организовать настоящий урок шахмат или использовать отличные пособия, которые есть в каждой московской школе, чтобы обеспечить детей программами дополнительного образования или внеурочной деятельности», – заявил на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы Андрей Зинин.

Основным пособием для обучения игре в шахматы для городских учеников является серия учебников «Шахматы в школе» издательства «Просвещение».

«Учебники адаптированы для нынешних детей, для сегодняшней программы. Они достаточно легко усваиваются. Все написано доступным языком, детям нравится», – рассказал педагог дополнительного образования школы №1374 Роман Таропчин.

Те, кто интересуется шахматами, могут использовать уроки и обучающие ролики, размещенные в библиотеке Московской электронной школы. А проверить свой уровень столичные школьники могут на турнирах «Московский гамбит» и «Белая ладья».