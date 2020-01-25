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НОВОСТИ

Московских первоклассников учат играть в шахматы 

16:20 25.01.2020

Ученики столичных школ учатся основам игры в шахматы уже с 1 класса, причем, часть учеников первые навыки получают еще в дошкольных учреждениях Москвы. «В московских школах реализуется прекрасная возможность, когда можно организовать настоящий урок шахмат или использовать отличные пособия, которые есть в каждой московской школе, чтобы обеспечить детей программами дополнительного образования или внеурочной деятельности», – заявил на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы Андрей Зинин.

Основным пособием для обучения игре в шахматы для городских учеников является серия учебников «Шахматы в школе» издательства «Просвещение». 

«Учебники адаптированы для нынешних детей, для сегодняшней программы. Они достаточно легко усваиваются. Все написано доступным языком, детям нравится», – рассказал педагог дополнительного образования школы №1374 Роман Таропчин. 

Те, кто интересуется шахматами, могут использовать уроки и обучающие ролики, размещенные в библиотеке Московской электронной школы. А проверить свой уровень столичные школьники могут на турнирах «Московский гамбит» и «Белая ладья».   

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