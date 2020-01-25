0
0
79
НОВОСТИ

Между военными РФ и США в Сирии - нормальные отношения - Минобороны

17:00 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельные представители Пентагона искусственно нагнетают обстановку вокруг взаимодействия стран в Сирии, в том числе при патрулировании, что не способствует стабилизации обстановки. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны России.

"Считаем, что искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу", - заявили в Минобороны.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "сегодня в Сирии между вооруженными силами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения".

23 января спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил журналистам о том, что около 14 месяцев назад военнослужащие США "перехватили" некоего российского генерал-майора в районе сирийского Манбиджа. По его словам, вопрос был решен по военным каналам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 25.01.2020
Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение первенства Европы по гандболу
0
55
16:49 25.01.2020
Военные ЦВО помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах Алтайского края
0
112
16:20 25.01.2020
Московских первоклассников учат играть в шахматы 
0
142
15:50 25.01.2020
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
0
196
15:30 25.01.2020
МИД РФ отреагировал на высылку двух российских дипломатов из Болгарии
0
225
15:10 25.01.2020
О своем уходе Сурков сам сообщил Чеснакову
0
260
14:52 25.01.2020
Качиньский: России тоже следовало бы заплатить за ущерб во время Второй мировой
0
298
13:10 25.01.2020
МИД Ирана обвинил власти США в нарушении прав человека
0
344
12:45 25.01.2020
Человек, который по ошибке сбил украинский "Боинг" в Иране, сидит в тюрьме - СМИ
0
373
12:15 25.01.2020
Песков: Никаких указов об отставке Суркова нет
0
408

Возврат к списку