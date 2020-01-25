Между военными РФ и США в Сирии - нормальные отношения - Минобороны

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отдельные представители Пентагона искусственно нагнетают обстановку вокруг взаимодействия стран в Сирии, в том числе при патрулировании, что не способствует стабилизации обстановки. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны России.

"Считаем, что искусственное нагнетание обстановки со стороны отдельных лиц Пентагона вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования не способствует стабилизации обстановки и только мешает военным делать свою работу", - заявили в Минобороны.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "сегодня в Сирии между вооруженными силами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения".

23 января спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил журналистам о том, что около 14 месяцев назад военнослужащие США "перехватили" некоего российского генерал-майора в районе сирийского Манбиджа. По его словам, вопрос был решен по военным каналам.