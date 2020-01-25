Обновлены данные по числу заболевших "Уханьской" пневмонией
19:00 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение КНР.
"По данным на 18:00 субботы по местному времени (13:00 мск), количество заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек, число летальных исходов не изменилось и составило 41", - передает ТВ.
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