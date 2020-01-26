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На белорусский НПЗ поступила первая часть партии норвежской нефти

14:45 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом в воскресенье сообщил ТАСС пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн. Полностью вся партия норвежской нефти (более 80 тыс. тонн - прим. ТАСС), доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель", - сказал представитель концерна.

По информации, размещенной на сайте газеты "Вестник Нафтана", из Литвы в Новополоцк состав прибыл в 08:10 утра (совпадает с мск), в 11:30 началась подача вагонов на эстакаду для слива нефти.

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