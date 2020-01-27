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НОВОСТИ

В среднем по стране россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс рублей в месяц - опрос

11:00 27.01.2020

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» выяснил, какую зарплату хотели бы получать россияне. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

На зарплату от 100 до 200 тыс. рублей рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов. В среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.

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