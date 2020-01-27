Правительство Ингушетии после полугода работы отправлено в отставку
11:20 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона.
"Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку", - написал он на своей странице в "Инстаграм".
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