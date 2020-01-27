Риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая на сегодняшний день нет - Попова
13:00 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Случаи заражения коронавирусом через предметы, в частности, через посылки из Китая, на сегодняшний день не зафиксированы, сообщила в понедельник журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он (вирус) не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет", - сказала она.
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