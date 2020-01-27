Российское посольство в Афганистане проверяет информацию о гражданах РФ на борту разбившегося самолета
14:32 27.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Посольство России в Афганистане проверяет информацию о гражданах РФ на борту разбившегося самолёта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель дипломатического представительства.
«В настоящее время посольство выясняет обстоятельства данного инцидента. Информация будет предоставлена позднее».
В Афганистане разбился пассажирский самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Лайнер выполнял рейс из города Герат в столицу Кабул.
Судно потерпело крушение в провинции Газни на востоке Афганистана на территории, которую контролирует запрещённое в России движение «Талибан». На борту самолёта находились 83 человека, передают местные СМИ.
Согласно сайту авиаперевозчика, с 2006 года в компании было четыре судна: два Airbus A310 и два Boeing 737-400.
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