Российское посольство в Афганистане проверяет информацию о гражданах РФ на борту разбившегося самолета

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Посольство России в Афганистане проверяет информацию о гражданах РФ на борту разбившегося самолёта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель дипломатического представительства.

«В настоящее время посольство выясняет обстоятельства данного инцидента. Информация будет предоставлена позднее».

В Афганистане разбился пассажирский самолёт авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Лайнер выполнял рейс из города Герат в столицу Кабул.

Судно потерпело крушение в провинции Газни на востоке Афганистана на территории, которую контролирует запрещённое в России движение «Талибан». На борту самолёта находились 83 человека, передают местные СМИ.

Согласно сайту авиаперевозчика, с 2006 года в компании было четыре судна: два Airbus A310 и два Boeing 737-400.