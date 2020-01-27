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Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить из партии главу Чувашии - источник

15:32 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник рекомендовала президиуму генсовета единороссов исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщил ТАСС источник в партии.

"Рекомендовали исключить", - сказал источник.

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