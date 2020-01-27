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Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус, все они не подтвердились

16:32 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор на данный момент выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус, но ни у одного из них диагноз не подтвердился. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован <...>. Ни в одном случае не был установлен коронавирус", - сказала Попова.

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