Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус, все они не подтвердились

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор на данный момент выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус, но ни у одного из них диагноз не подтвердился. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован <...>. Ни в одном случае не был установлен коронавирус", - сказала Попова.