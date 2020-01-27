0
0
20
НОВОСТИ

Ряд российских авиакомпаний приостановил рейсы в Китай

17:00 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Крупнейшие чартерные авиакомпании России приостанавливают рейсы в Китай в связи со вспышкой там коронавируса. В частности, «Азур-Эйр» перестает отправлять туристов на Хайнань, приостанавливают полеты «Уральские авиалинии», а также авиакомпания «Нордвинд». О приостановке продаж турпакетов в Китай сообщил и туроператор ТЕС-Тур.

В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом – утверждает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом Попова рекомендовала регионам создать планы по борьбе с коронавирусом. В аптеках должен быть необходимый запас противовирусных препаратов.

Число заболевших в Китае новым коронавирусом приближается уже к трем тысячам.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 27.01.2020
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус, все они не подтвердились
0
84
16:12 27.01.2020
Подготовлен законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%
0
124
16:00 27.01.2020
Подданный Японии задержан в РФ при попытке получения секретных материалов
0
139
15:32 27.01.2020
Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить из партии главу Чувашии - источник
0
167
15:12 27.01.2020
ФСБ РФ приостановила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков
0
184
15:00 27.01.2020
Путин поручил до 15 апреля подготовить законопроект о продлении материнского капитала
0
189
14:32 27.01.2020
Российское посольство в Афганистане проверяет информацию о гражданах РФ на борту разбившегося самолета
0
266
14:12 27.01.2020
Ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на зимней сессии
0
298
14:00 27.01.2020
Обсуждаются разные варианты всероссийского голосования по поправкам к конституции - Песков
0
278
13:32 27.01.2020
Глава Чувашии прокомментировал заявления о своем неуважении к МЧС
0
291

Возврат к списку