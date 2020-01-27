Ряд российских авиакомпаний приостановил рейсы в Китай

17:00 Источник: Эхо Москвы

Крупнейшие чартерные авиакомпании России приостанавливают рейсы в Китай в связи со вспышкой там коронавируса. В частности, «Азур-Эйр» перестает отправлять туристов на Хайнань, приостанавливают полеты «Уральские авиалинии», а также авиакомпания «Нордвинд». О приостановке продаж турпакетов в Китай сообщил и туроператор ТЕС-Тур.

В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом – утверждает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом Попова рекомендовала регионам создать планы по борьбе с коронавирусом. В аптеках должен быть необходимый запас противовирусных препаратов.

Число заболевших в Китае новым коронавирусом приближается уже к трем тысячам. Эхо Москвы