Ряд российских авиакомпаний приостановил рейсы в Китай
17:00 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Крупнейшие чартерные авиакомпании России приостанавливают рейсы в Китай в связи со вспышкой там коронавируса. В частности, «Азур-Эйр» перестает отправлять туристов на Хайнань, приостанавливают полеты «Уральские авиалинии», а также авиакомпания «Нордвинд». О приостановке продаж турпакетов в Китай сообщил и туроператор ТЕС-Тур.
В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом – утверждает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. При этом Попова рекомендовала регионам создать планы по борьбе с коронавирусом. В аптеках должен быть необходимый запас противовирусных препаратов.
Число заболевших в Китае новым коронавирусом приближается уже к трем тысячам. Эхо Москвы
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