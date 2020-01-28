Опрос: Коронавирус реальной угрозой считают более 50% россиян

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины россиян считают эпидемию коронавируса реальной угрозой, порядка 16 % отказались из-за этого от поездок в страны, где пневмония была обнаружена. Об этом говорится в исследовании проекта "Здоровье Mail.ru", которое проводилось специально для ТАСС с 24 по 27 января 2020 года среди 2 455 российских пользователей проекта.

"Опрос показал, что 55 % респондентов считают коронавирус реальной угрозой, остальные уверены, что все опасения сильно преувеличены. При этом 16 % все же отказались от поездок в регионы, где были зафиксированы случаи заболевания", - говорится в исследовании.

Респондентов также попросили уточнить, предпринимают ли они какие-то действия для профилактики возможного заражения, поскольку около 50 % опрошенных признались, что испытывают тревогу из-за новостей о коронавирусе (44 % более спокойно и даже безразлично следят за информационным фоном).

"Почти половина - 45 % - признались, что не меняли свои привычки", - отметили эксперты. При этом из поменявших привычки - 40 % избегают мест массового скопления людей, 30 % чаще обычного моют руки, 16 % пьют витаминные комплексы, 12,7 % стараются не дотрагиваться до поручней в метро и дверных ручек, 7,5 % покупают маски.