Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов признан вменяемым

16:32 Источник: Эхо Москвы

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым. Его обследовали в Национальном медицинском центре имени Сербского, — напоминает издание «Фонтанка». Адвокаты Соколова пока эти сообщения не прокомментировали.

Напомним, историк признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку, с которой его связывали близкие отношения. Эхо Москвы