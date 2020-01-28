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Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов признан вменяемым

16:32 28.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым. Его обследовали в Национальном медицинском центре имени Сербского, — напоминает издание «Фонтанка». Адвокаты Соколова пока эти сообщения не прокомментировали.

Напомним, историк признался, что убил и расчленил свою бывшую студентку, с которой его связывали близкие отношения.  Эхо Москвы

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