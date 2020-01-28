С 2011 года в Москве отреставрировано 1 424 объекта культурного наследия
17:20 28.01.2020
Инвесторам удалось в сжатые сроки отреставрировать здание Московской межевой канцелярии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который оценил результаты работы специалистов в Хохловском переулке.
"Мы спасли памятник, к которому имели отношения Лопухины, Долгоруковы, Шереметьевы. Действительно уникальный памятник - палаты XVII века, которые были заново раскрыты для города, для горожан. Я думаю, что здание будет еще долго служить Москве», - заявил градоначальник.
Реставрация здания проводилась по программе «1 руб. за 1 кв. м», которая позволяет инвесторам получить объекты в аренду от города по льготной цене с условием их качественной реставрации. Всего по программе «1 руб. за 1 кв. м» было сдано в льготную аренду 27 памятников, из них уже завершена реставрация 19 исторических зданий.
За 9 лет в Москве отреставрировано 1424 объекта культурного наследия, в том числе работы на 213 памятниках были завершены в 2019 году.
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