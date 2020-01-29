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Речь о переезде министерств в регионы не идет - Песков

14:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переезд органов власти из Москвы в регионы не рассматривается, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь об этом не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать идею о переезде федеральных министерств в регионы.

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