Речь о переезде министерств в регионы не идет - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переезд органов власти из Москвы в регионы не рассматривается, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь об этом не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать идею о переезде федеральных министерств в регионы.