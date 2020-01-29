Эрдоган утверждает, что Россия не придерживается договоренностей по Сирии - агентство

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Россия не придерживается договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии. Об этом сообщило в среду Анатолийское агентство.

"Если Россия будет соблюдать эти договоренности [в рамках сочинского и астанинского форматов], мы продолжим их верно соблюдать. В настоящее время Россия им не привержена", - заявил он.