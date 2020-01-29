Уменьшение прожиточного минимума не повлияет на минимальный размер оплаты труда и пенсий
14:32 29.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Величина МРОТ не повлияет и на размер соцвыплат – заверил новый министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум за 4-й квартал 2019 года на уровне 10.609 рублей на душу населения. В третьем квартале этот показатель составлял 11.012 рублей. Эхо Москвы
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