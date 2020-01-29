Главархив Москвы подготовил выставку к 160-летию со дня рождения Чехова

14:40

Главное архивное управление Москвы представило горожанам выставку, посвящённую великому русскому писателю Антону Чехову. На ней представлены уникальные документы, связанные с жизнью литератора. Например, актовая запись о бракосочетании писателя и Ольги Книппер, документ о присвоение Чехову звания уездного врача с автографом декана медицинского факультета Московского университета Николая Склифосовского, ранние публикации автора в прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и карикатуриста Михаила Чемоданова, театральные афиши, программы и билеты на спектакли МХТ.

Выставка будет действовать до 15 апреля, вход на неё бесплатный, при наличии паспорта. Кроме того, специальный раздел, посвящённый Чехову, появится в городском образовательном проекте «Московская электронная школа».