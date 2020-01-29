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Кравчук признал, что его заявление о встрече Гитлера и Сталина было голословным

16:12 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Украины Леонид Кравчук признал, что ему неизвестны какие-либо документы, подтверждающие сделанное им ранее заявление о встрече Гитлера и Сталина во Львове в канун Второй мировой войны.

Ранее в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Кравчук заявил: "Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться".

Однако позднее в эфире "Радио "КП" он фактически отказался от своих слов. "Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера во Львове - прим. ТАСС), напечатанное в средствах массовой информации. Вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса", - объяснил Кравчук, добавив, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе.

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