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В общежитиях московских вузов будут проводиться ежедневные медосмотры

18:55 31.01.2020

 В 34 студенческих общежитиях Москвы медработники департамента здравоохранения по просьбе представителей учебных заведений будут ежедневно проводить осмотр студентов. Согласно словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал продлить до 1 марта каникулы для китайских студентов, обучающихся в московских вузах.

«В пятницу, 31 января, оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений, - заявила Ракова. - Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр».
При этом у госпитализированных в инфекционную больницу с признаками ОРВИ туристов из КНР коронавирус не был выявлен.
«Сегодня абсолютно точно известно, что это вирус не обладает высокой вирулентностью, то есть активно от человека к человеку, как это обычно бывает с гриппом, он не передается, - отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения Москвы" Светлана Сметанина. - Чтобы заболеть коронавирусом, должен быть контакт, как говорят наши коллеги из Китая, с дикими животными, какими, точно не установлено. И должен быть тесный контакт непосредственно с пациентом, больным именно этим вирусом. Заразиться в общественном транспорте или от китайских туристов маловероятно».

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