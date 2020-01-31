В общежитиях московских вузов будут проводиться ежедневные медосмотры
18:55 31.01.2020
«В пятницу, 31 января, оперативный штаб принял решение проводить ежедневный медицинский осмотр студентов в общежитиях московских высших учебных заведений, - заявила Ракова. - Совет ректоров московских вузов в свою очередь рекомендует студентам, вернувшимся из Китая с каникул, не покидать помещение общежития и регулярно проходить медицинский осмотр».
При этом у госпитализированных в инфекционную больницу с признаками ОРВИ туристов из КНР коронавирус не был выявлен.
«Сегодня абсолютно точно известно, что это вирус не обладает высокой вирулентностью, то есть активно от человека к человеку, как это обычно бывает с гриппом, он не передается, - отмечает главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач ГБУЗ "Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения Москвы" Светлана Сметанина. - Чтобы заболеть коронавирусом, должен быть контакт, как говорят наши коллеги из Китая, с дикими животными, какими, точно не установлено. И должен быть тесный контакт непосредственно с пациентом, больным именно этим вирусом. Заразиться в общественном транспорте или от китайских туристов маловероятно».
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