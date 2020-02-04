Считать использование Сети отягчающим обстоятельством не согласны в правительстве РФ
08:12 04.02.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на проект закона, предлагающего признать отягчающим обстоятельством совершения преступления с использованием компьютерных устройств и интернета.
Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 63 Уголовного кодекса РФ пунктом, предусматривающим в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступления с использованием компьютерных устройств, информационно-коммуникационных сетей, в том числе Интернета, либо иных средств хранения, обработки, передачи и защиты компьютерной информации.
"Пояснительная записка к проекту закона не содержит убедительных сведений о свойствах преступлений, совершенных указанным способом и о совершившем его лице, которые свидетельствуют о повышении степени общественной опасности данного деяния и личности виновного", - говорится в проекте отзыва правительства (имеется в распоряжении "Интерфакса").
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