Считать использование Сети отягчающим обстоятельством не согласны в правительстве РФ

08:12 Источник: Интерфакс

Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на проект закона, предлагающего признать отягчающим обстоятельством совершения преступления с использованием компьютерных устройств и интернета.

Законопроектом предлагается дополнить часть первую статьи 63 Уголовного кодекса РФ пунктом, предусматривающим в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение преступления с использованием компьютерных устройств, информационно-коммуникационных сетей, в том числе Интернета, либо иных средств хранения, обработки, передачи и защиты компьютерной информации.

"Пояснительная записка к проекту закона не содержит убедительных сведений о свойствах преступлений, совершенных указанным способом и о совершившем его лице, которые свидетельствуют о повышении степени общественной опасности данного деяния и личности виновного", - говорится в проекте отзыва правительства (имеется в распоряжении "Интерфакса").