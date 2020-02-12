"Радио Свобода" попала в список СМИ-иноагентов
18:35 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст внес "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства. "Радио Свобода" стала 11-й организацией в реестре СМИ- иноагентов.
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