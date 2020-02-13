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НОВОСТИ

МВД предложило ввести круглосуточное наблюдение за местами массового скопления людей

09:20 13.02.2020 Источник: РБК

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в постановление правительства об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. В документе, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается установить непрерывное видеонаблюдение за обстановкой в таких местах на территории всех регионов России.

Полученные данные предлагается хранить в течение 30 дней.  РБК

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