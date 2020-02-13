Племянник Рамзана Кадырова за два дня получил второй пост в правительстве Чечни

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Племянник Рамзана Кадырова получил второй пост в правительстве Чечни за два дня. 23-летний Хамзат Кадыров назначен министром спорта.

Накануне его перевели на должность главы Совбеза республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте», что Хамзат Кадыров «ведёт активный образ жизни» и «внимательно следит за ситуацией в спорте высоких достижений».

Хамзат Кадыров ранее занимал должность главы Курчалоевского района. Он окончил факультет госуправления в Чеченском государственном университете, а также Центароевскую школу хафизов, передаёт ТАСС. Говорит Москва