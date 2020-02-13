Племянник Рамзана Кадырова за два дня получил второй пост в правительстве Чечни
10:20 13.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Племянник Рамзана Кадырова получил второй пост в правительстве Чечни за два дня. 23-летний Хамзат Кадыров назначен министром спорта.
Накануне его перевели на должность главы Совбеза республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице «ВКонтакте», что Хамзат Кадыров «ведёт активный образ жизни» и «внимательно следит за ситуацией в спорте высоких достижений».
Хамзат Кадыров ранее занимал должность главы Курчалоевского района. Он окончил факультет госуправления в Чеченском государственном университете, а также Центароевскую школу хафизов, передаёт ТАСС. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:32 13.02.2020
- Филат заявил, что Плахотнюк предлагал ему оклеветать Додона - ТВ
- 11:20 13.02.2020
- Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
- 11:05 13.02.2020
- Внук Назарбаева заявил в соцсети, что просит политического убежища в Британии
- 11:00 13.02.2020
- Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
- 10:55 13.02.2020
- РУСАЛ направит 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств в семи регионах РФ
- 10:32 13.02.2020
- Лояльность россиян к банкам снижается пятый год подряд - опрос
- 10:05 13.02.2020
- Гарвард обязали отчитаться о связях с РФ, Китаем и Ираном - WSJ
- 10:00 13.02.2020
- В России хотят запретить шуметь в дневное время
- 09:32 13.02.2020
- Facebook заблокировал десятки аккаунтов, связанных, по его мнению, с российской разведкой
- 09:20 13.02.2020
- МВД предложило ввести круглосуточное наблюдение за местами массового скопления людей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать