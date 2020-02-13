Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
11:00 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на Аллу Ильину, которая ранее сбежала из карантина в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Об этом журналистам в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина", - сказано в сообщении пресс-службы.
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