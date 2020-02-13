Мишустин поручил к 1 апреля подготовить оптимизацию численности сотрудников министерств
12:20 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерства и ведомства должны стать более компактными, предложения по оптимизации численности их сотрудников нужно подготовить к 1 апреля. Такую задачу в четверг поставил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он попросил министров, а также руководителей других федеральных органов исполнительной власти проанализировать организационно-штатную структуру своих ведомств "и внести предложения по ее оптимизации <…> до 1 апреля". По словам Мишустина, "речь идет об оптимизации предельной численности [работников] министерств и их конкретных подразделений".
НОВОСТИ
- 13:05 13.02.2020
- Нидерланды отказались от предложения судить в РФ подозреваемых в крушении малазийского Боинга россиян
- 13:00 13.02.2020
- Путин с огромным уважением относится к украинскому народу - Песков
- 12:32 13.02.2020
- Число россиян, невыездных из-за долгов, превысило в 2019 году 3,2 млн человек
- 12:05 13.02.2020
- Допрасходы на реализацию послания президента составят 2 трлн руб. за 3 года - Силуанов
- 12:00 13.02.2020
- Доктор наук из Новочеркасска получил 7,5 лет строгого режима по обвинению в госизмене
- 11:49 13.02.2020
- Москвичи могут следить за прививками детей онлайн
- 11:32 13.02.2020
- Филат заявил, что Плахотнюк предлагал ему оклеветать Додона - ТВ
- 11:20 13.02.2020
- Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
- 11:05 13.02.2020
- Внук Назарбаева заявил в соцсети, что просит политического убежища в Британии
- 11:00 13.02.2020
- Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать