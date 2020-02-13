Мишустин поручил к 1 апреля подготовить оптимизацию численности сотрудников министерств

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерства и ведомства должны стать более компактными, предложения по оптимизации численности их сотрудников нужно подготовить к 1 апреля. Такую задачу в четверг поставил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он попросил министров, а также руководителей других федеральных органов исполнительной власти проанализировать организационно-штатную структуру своих ведомств "и внести предложения по ее оптимизации <…> до 1 апреля". По словам Мишустина, "речь идет об оптимизации предельной численности [работников] министерств и их конкретных подразделений".