Число россиян, невыездных из-за долгов, превысило в 2019 году 3,2 млн человек

12:32 Источник: Эхо Москвы

Число невыездных из-за долгов россиян в прошлом году превысило 3,2 млн. человек. Об этом РИА сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

В ведомстве уточнили, что рост по сравнению с началом года составил 20 процентов. По данным федеральной службы, благодаря временным ограничениям на выезд, в 2019 году должники в общей сложности погасили обязательства на 125 миллиардов руб. Эхо Москвы