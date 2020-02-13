Число россиян, невыездных из-за долгов, превысило в 2019 году 3,2 млн человек
12:32 13.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Число невыездных из-за долгов россиян в прошлом году превысило 3,2 млн. человек. Об этом РИА сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
В ведомстве уточнили, что рост по сравнению с началом года составил 20 процентов. По данным федеральной службы, благодаря временным ограничениям на выезд, в 2019 году должники в общей сложности погасили обязательства на 125 миллиардов руб. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:05 13.02.2020
- Нидерланды отказались от предложения судить в РФ подозреваемых в крушении малазийского Боинга россиян
- 13:00 13.02.2020
- Путин с огромным уважением относится к украинскому народу - Песков
- 12:20 13.02.2020
- Мишустин поручил к 1 апреля подготовить оптимизацию численности сотрудников министерств
- 12:05 13.02.2020
- Допрасходы на реализацию послания президента составят 2 трлн руб. за 3 года - Силуанов
- 12:00 13.02.2020
- Доктор наук из Новочеркасска получил 7,5 лет строгого режима по обвинению в госизмене
- 11:49 13.02.2020
- Москвичи могут следить за прививками детей онлайн
- 11:32 13.02.2020
- Филат заявил, что Плахотнюк предлагал ему оклеветать Додона - ТВ
- 11:20 13.02.2020
- Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
- 11:05 13.02.2020
- Внук Назарбаева заявил в соцсети, что просит политического убежища в Британии
- 11:00 13.02.2020
- Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина пациентку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать