Правительство будет работать над тем, чтобы сделать ипотеку более доступной для граждан - Мушустин

13:20 Источник: Эхо Москвы

Правительство будет работать над тем, чтобы сделать ипотеку более доступной для простых граждан. Об этом сказал премьер Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что появилась льготная ипотека — до 6% на покупку квартир на первичном рынке для семьи, у которой рождаются второй и последующий ребенок.

Необходимо также упростить порядок рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент, — добавил Михаил Мишустин. Эхо Москвы