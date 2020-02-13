Влияние коронавируса на мировую экономику будет ограниченным - ЕК

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Влияние коронавируса на мировую экономику будет ограниченным, пик будет пройден в 1-м квартале 2020 года. Такой базовый сценарий развития событий приводится в опубликованном в четверг зимнем экономическом прогнозе Европейской комиссии.

В то же время ЕК признала, что все будет зависеть от мер по контролю распространения заболевания, которое остается серьезным риском для снижения мировой экономики.

В числовом отношении Еврокомиссия оставила без изменений свой прогноз роста ВВП в зоне евро, который составит 1,2% в 2020 и 2021. Такие же показатели были приведены в осеннем прогнозе Еврокомиссии.