Кабмин выкупит 50% + 1 акция Сбербанка у ЦБ за 2,5 трлн руб.
15:00 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость 50% + 1 акция Сбербанка, которые правительство РФ приобретет у ЦБ РФ за счет средств ФНБ, составит около 2,5 трлн руб., сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Это около 2,5 трлн руб., стоимость пакета акций Сберегательного банка, собственно, это тот актив, который будет приобретаться за счет ФНБ", - сказал чиновник.
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