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Столтенберг: Мы призываем Россию уважать суверенитет Беларуси...

15:44 13.02.2020 Источник: НГ-Online

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию уважать суверенитет Беларуси. По его словам, недопустимо какое-либо давление Москвы на Минск, равно как и на любые другие государства на востоке Европы.

"Беларусь - партнёр НАТО, это суверенное государство, - заявил сегодня глава Североатлантического союза на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. - Мы с уважением относимся к принимаемым в Беларуси решениями. Мы призываем Россию уважать суверенитет Беларуси".

Ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе постоянный представитель США при Североатлантическом союзе посол Кей Бейли Хатчинсон заявила о том, что Соединенные Штаты поддерживают усилия, которые делаются со стороны белорусского правительства по активизации отношений с Западом. "Мы надеемся, что будут расширены горизонты нашего сотрудничества (с Минском)", - подчеркнула американский дипломат.

Андрей Серенко, Брюссель.

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