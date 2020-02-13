В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса у местного жителя
17:40 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый летальный случай среди местных жителей, заразившихся коронавирусом, зафиксирован в Японии. Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.
По его словам, 80-летняя жительница префектуры Канагава была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице. Отмечается, что заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти.
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