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В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса у местного жителя

17:40 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый летальный случай среди местных жителей, заразившихся коронавирусом, зафиксирован в Японии. Об этом в четверг объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

По его словам, 80-летняя жительница префектуры Канагава была госпитализирована несколько дней назад, после чего умерла в больнице. Отмечается, что заражение коронавирусом было диагностировано у нее уже после смерти.

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