Посол России в Лондоне рассказал, как вручал верительную грамоту королеве Елизавете Второй
18:20 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Королева Великобритании Елизавета II согласна с тем, что отношениям Москвы и Лондона не хватает стабильности. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал российским журналистам по возвращении из Букингемского дворца, где он вручил верительные грамоты главе государства.
"Мы имели очень теплую беседу с королевой. Мы совершили с ней глубокий экскурс в историю наших отношений, она с удовольствием вспомнила многое из этого, и мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности. Мы подумали о дальнейших шагах", - сказал дипломат.
"Все происходило в соответствии с королевским протоколом. Я имел поручение передать самые теплые пожелания от президента РФ [Владимира Путина]. Это было воспринято хорошо, поговорили о российской культуре, о том, что из России прибывают в Великобританию для выступления много артистов", - сообщил Келин.
Посол отметил, что встреча был расписана по секундам и привел подробности протокола. "Он подразумевает, что в так называемом зале поклонов ты должен пройти с левой ноги, сделать поклон, приветствующий королеву, второй - поклон от руководства страны, потом [следует] подход к королеве и вручение ей верительных грамот с третьим поклоном. Дальше состоялась беседа. Потом мы пригласили четырех старших дипломатов, которые меня сопровождали, включая нашего военного атташе, и имел место короткий разговор. И уже уходя, опять необходимо делать поклоны", - рассказал Келин.
Новости
- 19:05 13.02.2020
- Кассационный суд рассмотрит приговор по делу активиста Константина Котова
- 18:40 13.02.2020
- Защита информации и данных граждан может быть включена в Конституцию РФ
- 18:35 13.02.2020
- Мэр Собянин обсудил ход реализации программы "Мой район" в Куркине
- 17:40 13.02.2020
- В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса у местного жителя
- 17:12 13.02.2020
- Путин согласился с рядом предложенных поправок к Конституции РФ
- 17:00 13.02.2020
- Житель Хабаровского края, оставивший двух сыновей в аэропорту "Шереметьево", задержан
- 16:50 13.02.2020
- Собянин рассказал о развитии Куркино в рамках программы "Мой район"
- 16:32 13.02.2020
- Путин поддержал проведение голосования о поправках в Конституцию РФ в будний день
- 16:12 13.02.2020
- Россияне массово отказываются от круизов из-за коронавируса - СМИ
- 16:00 13.02.2020
- В Амстердаме взорвалась еще одна посылка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать