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Посол России в Лондоне рассказал, как вручал верительную грамоту королеве Елизавете Второй

18:20 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II согласна с тем, что отношениям Москвы и Лондона не хватает стабильности. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал российским журналистам по возвращении из Букингемского дворца, где он вручил верительные грамоты главе государства.

"Мы имели очень теплую беседу с королевой. Мы совершили с ней глубокий экскурс в историю наших отношений, она с удовольствием вспомнила многое из этого, и мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности. Мы подумали о дальнейших шагах", - сказал дипломат.

"Все происходило в соответствии с королевским протоколом. Я имел поручение передать самые теплые пожелания от президента РФ [Владимира Путина]. Это было воспринято хорошо, поговорили о российской культуре, о том, что из России прибывают в Великобританию для выступления много артистов", - сообщил Келин.

Посол отметил, что встреча был расписана по секундам и привел подробности протокола. "Он подразумевает, что в так называемом зале поклонов ты должен пройти с левой ноги, сделать поклон, приветствующий королеву, второй - поклон от руководства страны, потом [следует] подход к королеве и вручение ей верительных грамот с третьим поклоном. Дальше состоялась беседа. Потом мы пригласили четырех старших дипломатов, которые меня сопровождали, включая нашего военного атташе, и имел место короткий разговор. И уже уходя, опять необходимо делать поклоны", - рассказал Келин.

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