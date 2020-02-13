Новые данные о доходах и расходах обозначены в поправках к бюджету РФ

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поправки в федеральный бюджет на трехлетку предполагают рост расходов на 163 млрд рублей в 2020 году, на 557 млрд руб. в 2021 г. и на 678 млрд руб. в 2022 г., сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Доходы бюджета при этом вырастут на 214 млрд руб. в 2020 году, на 646 млрд руб. в 2021 году и на 755 млрд руб. в 2022 году.