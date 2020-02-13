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Средний курс доллара в новом макропрогнозе понижен до 63,9 руб.

20:00 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обновленный прогноз социально-экономического развития РФ предполагает среднегодовой курс доллара на уровне 63,9 руб. вместо заложенных 65,7 руб. в действующем варианте бюджета на 2020-2022 гг. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Ранее в четверг правительство РФ рассмотрело и одобрило поправки в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", составной частью которого является макропрогноз.

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