По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар - СМИ

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетная атака совершена на военную базу на севере Ирака. Об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил в четверг телеканал "Скай ньюс - Арабия". По его данным, на базе дислоцированы американские военнослужащие.