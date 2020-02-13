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НОВОСТИ

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар - СМИ

21:45 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетная атака совершена на военную базу на севере Ирака. Об этом со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил в четверг телеканал "Скай ньюс - Арабия". По его данным, на базе дислоцированы американские военнослужащие.

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