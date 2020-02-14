Губернатор Калужской области Артамонов ушел в отставку
09:05 14.02.2020 Источник: Известия
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
По словам бывшего губернатора, он принял решение покинуть свой пост, так как возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.
«Надо уступить дорогу молодежи. Обязательно буду помогать своему преемнику. Я продолжу работу на благо Калужской области и своего Отечества», — отметил чиновник.
Кроме того, Артамонов призвал не расслабляться, несмотря на то что в настоящее время у региона нет никаких глобальных проблем.
Отставку уже принял президент России Владимир Путин. Глава государства также встретился с временно исполняющим обязанности главы региона Владиславом Шапшой. Известия
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