Губернатор Калужской области Артамонов ушел в отставку

09:05 Источник: Известия

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.

По словам бывшего губернатора, он принял решение покинуть свой пост, так как возглавлял регион на протяжении почти 20 лет.

«Надо уступить дорогу молодежи. Обязательно буду помогать своему преемнику. Я продолжу работу на благо Калужской области и своего Отечества», — отметил чиновник.

Кроме того, Артамонов призвал не расслабляться, несмотря на то что в настоящее время у региона нет никаких глобальных проблем.

Отставку уже принял президент России Владимир Путин. Глава государства также встретился с временно исполняющим обязанности главы региона Владиславом Шапшой. Известия