Бывший губернатор Калужской области Артамонов назначен в Совет Федерации
15:00 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен сенатором, соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.
"Постановляю: наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
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