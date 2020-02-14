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Бывший губернатор Калужской области Артамонов назначен в Совет Федерации

15:00 14.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначен сенатором, соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Шапша.

"Постановляю: наделить Артамонова Анатолия Дмитриевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительного органа государственной власти", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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