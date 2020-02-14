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НОВОСТИ

Иван Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры

17:12 14.02.2020 Источник: RNS

Журналист Иван Голунов получил от прокуратуры Западного округа Москвы письмо с извинениями за незаконное уголовное преследование. Об этом Голунов написал в своем Telegram-канале, опубликовав фото документа.

«В соответствии с требованиями ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от имени государства приношу Вам официальные извинения в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30 п. ‘’г’’ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по уголовному делу…, по которому уголовное преследование в отношении Вас прекращено 11.06.2019 ГСУ ГУ МВД России по г. Москве на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в связи с непричастностью к совершенному преступлению», — говорится в письме за подписью прокурора Западного административного округа Москвы Григория Радионова.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца — до 29 марта — всех задержанных экс-полицейских по делу журналиста Ивана Голунова.  RNS

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