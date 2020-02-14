Московские школьники создадут видеоблоги о нобелевских лауреатах

17:32

В школах Москвы стартует конкурс видеоблогов «Нобелевское наследие: знаю, понимаю, применяю», который призван поддержать и развить таланты учеников в области исследовательской деятельности, а также изучить вклад ученых-лауреатов Нобелевской премии в развитие современной науки.

«Мы рассчитываем, что это событие будет в первую очередь интересно обучающимся предпрофессиональных классов: инженерных, медицинских и академических. В том случае, если это вызовет интерес у других школьников, мы, конечно же, не откажем им в участии», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В конкурсе могут участвовать команды из пяти человек, каждому из которых отведена своя роль: автор оригинальной идеи (видеоблогер), оператор, монтажер, дизайнер спецэффектов и научный консультант. Также к команде может присоединиться наставник из числа учителей или педагогов дополнительного образования.

«Нужно подготовить пятиминутный влог о советских и российских лауреатах Нобелевской премии, которые сделали открытие в области естественных наук, в том числе особое внимание обратить на тех, кто родился или работал в Москве», – пояснил Зинин.

Конкурс проводится в трех номинациях: Научная школа Нобелевского лауреата (ученики, последователи); Научное наследие и его актуальное применение; Нобелевское исследование: путь к открытию.

Работы будут собирать с 15 февраля до 10 марта на сайте проекта. До 17 марта экспертное жюри проверит их на соответствие техническим требованиям. С 19 по 31 марта состоится открытое голосование загруженных на сайт влогов, победителей объявят 2 апреля.