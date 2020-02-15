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Из-за плохой погоды перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink

09:30 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания SpaceX ("Спейс- экс") перенесла на сутки планировавшийся на субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") с 60 микроспутниками системы Starlink ("Старлинк"), предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

Как сообщила в пятницу телекомпания News13 ("Ньюс-13") в репортаже с космодрома на мысе Канаверал, причина переноса запуска - плохие погодные условия. Окно старта откроется в воскресенье 10:25 (17:25 мск).

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов.

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